De Micheli: in Liguria investimenti per oltre 1 miliardo euro

(Teleborsa) - Nel corso del "Question Time" alla Camera, la Ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture,ha sottolineato l’attenzione riservata dal Governo alla: "Nei confronti della Regione questo Governo ha messo particolare attenzione e ad oggi è arrivato oltre unperIn Liguria, "sono in corso tutte le verifiche sulla funzionalità delle gallerie e dei ponti ed è prevista l'immediata esecuzione dei lavori laddove si ritengano necessari” osserva ancora De Micheli sottolineando che "per ilè pianificata l'attivazione degli interventi di prima fase della velocizzazione della lineacon la riduzione dei tempi di percorrenza".Riguardo agli investimenti infrastrutturali sulla rete di competenza, la Ministra ha ricordato che sono stati programmatidi manutenzione per una spesa di