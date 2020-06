Piazza Affari in rosso con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i guadagni archiviati negli ultimi giorni, risenendo di qualche presa di profitto. L'indicer IFO in crescita e migliore delle attese, per il momento, sembra aver avuto poca presa sui mercati.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,129. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,26%.sessione nera per, che lascia sul tappeto l'1,81%, in scivolata, che perde l'1,86%, pesante, che segna una discesa di ben -1,6 punti percentuali. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,11%.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza del 2,93% sull0attesa di un vicino accordo con il Governo per ASPI.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,84%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,73%.Sensibili perdite per, in calo del 2,61%.In apnea, che arretra del 2,57%.del FTSE MidCap,(+4,39%),(+1,28%),(+0,71%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,81%.Affonda, con un ribasso del 2,27%.