ASTM prequalificato negli USA per progetto autostradale in Partnership Pubblico-Privata (PPP)

(Teleborsa) - Ilè statoper un progetto del valore di circaper la costruzione e gestione di undenominato SR 400 Express Lane che fa parte del sistema viario intorno alla città di Atlanta.Lo ha comunicato il committente Georgia Department of Trasportation, specificando che alla fase finale sono stati ammessi altri due consorzi internazionali dei cinque raggruppamenti inizialmente candidati.Il progetto riguarda l'ammodernamento dell'autostrada con la costruzione di due corsie aggiuntive, a pedaggio, per senso di marcia, per una lunghezza di circa 25 km.L'iniziativa è unacon canone di disponibilità corrisposto dal Cliente a fronte della costruzione e della manutenzione e dell'esercizio del tratto autostradale per un periodo di 35 anni. Il Gruppo ASTM è in joint venture cone il fondoIl mercato statunitense dei progetti in PPP è in continua crescita e ASTM ha presentato proposta di prequalifica per un ulteriore progetto nelloper l'ammodernamento, con la costruzione di nuove corsie aggiuntive a pedaggio e la relativa gestione, di un primo lotto di circa 60 km della cosiddetta Capital Beltway, sistema autostradale di collegamento con la città di Washington.ASTM si è inoltreper un progetto di concessione di 25 anni relativo alla progettazione, costruzione e gestione di un tratto autostradale di circa 10 km, che prevede la costruzione di un ponte sospeso di circa 900 m di lunghezza, nel sud paese, vicino alla città di Bergen.Il Gruppo, infine, guarda con grande interesse, attraverso la propria co-controllata, al nuovo programma di privatizzazioni nel settore delle infrastrutture di trasporto promosso dalper il rilancio del Paese che nel solo settore autostradale prevede investimenti per circa 147 miliardi di reais nel periodo 2020-2022.