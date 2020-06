La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dello 0,72% sul, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.008 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Negativo il(-1,04%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,27%.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,22%),(+1,17%) e(+0,89%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,03%),(-0,73%) e(-0,68%).Tra i(+6,28%),(+2,69%),(+2,60%) e(+2,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Tentenna, che cede lo 0,77%.Al top tra i, si posizionano(+3,38%),(+2,04%),(+1,82%) e(+1,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,30%.In caduta libera, che affonda del 2,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,06 punti percentuali.