Giappone, PMI manifattura giugno rivisto al rialzo

(Teleborsa) - L'attività dellaha recuperato a giugno, dopo lo choc prodotto dalla pandemia di coronavirus che ha tenuto chiuse molte attività nel manifatturiero fino a maggio.Il dato dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato daed elaborato da, indica un valore di, superiore aied in recupero rispetto ai 38,4 punti di maggio.L'indicatore si conferma così ulteriormente al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita."Stiamo ancora aspettando segni di miglioramento significativo nel settore manifatturiero giapponese, con il PMI di giugno che non riesce a mettere in scena una ripresa sostanziale, nonostante la fine dell'emergenza e la fine del lockdown presso molti partner commerciali importanti", commenta, economiosta di IHS Markit.