Wall Street apre in frazionale rialzo

, in risposta al riemergere di contagi di Covid-19, che bloccano la ripresa. Un problema citato ieri anche dal Presidente dell Fed . Complessivamente positivi i dati macro usciti oggi, che non hanno offerto un supporto adeguato al mercato.Ilsta mettendo a segno un +0,62%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.110 punti. Pressoché invariato il(-0,09%); leggermente positivo l'(+0,26%). Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,70%),(+1,25%) e(+0,87%).Al top tra i(+3,70%),(+3,64%),(+3,22%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,65%.Tentenna, che cede lo 0,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,15%),(+3,67%),(+3,46%) e(+3,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che apre le contrattazioni a -4,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,50%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.