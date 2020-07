Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Unicredit

Banco BPM

Mediobanca

Banca Mediolanum

DiaSorin

ERG

Credem

doValue

Piaggio

Tinexta

(Teleborsa) -borse europee, che confermano l'ottimismo che ha caratterizzato questa giornata, in risposta alle speranze sull'imminente arrivo di un vaccino contro il Covid. A Milano restano forti i titoli bancari.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,129. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.vola, con una marcata risalita dell'1,84%,avanza dello 0,81%, e brilla, con un forte incremento (+1,61%). Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,93%.di Milano, troviamo(+5,57%),(+5,12%),(+4,11%) e(+4,06%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -0,58%.Tra i(+5,52%),(+4,63%),(+4,56%) e(+4,37%).La peggiore è, che cede lo 0,84%.