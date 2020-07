Wall Street apre in rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che apre in deciso rialzo, grazie al Job Report, che ha messo in luce una crescita di posti di lavoro superiore al previsto. Ilmostra un guadagno dell'1,65%, l'apre la giornata in aumento dell'1,46%. In rialzo il(+1,28%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,35%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,26%),(+2,35%) e(+2,25%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,41%),(+3,26%),(+3,25%) e(+3,10%).Tra idel Nasdaq 100,(+8,13%),(+6,34%),(+4,80%) e(+4,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,88%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.