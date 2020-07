Bnl, "positive loan" da 50 milioni a Biesse Group per riduzione emissioni CO2

BNP Paribas

Biesse

(Teleborsa) - BNL Gruppoha strutturato un “” daa favore diGroup, multinazionale con sede a Pesaro con 4 divisioni di business, 12 siti produttivi e 39 tra filiali ed uffici di rappresentanza in tutto il mondo, leader nella lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali avanzati.Il positive loan di BNL è unle cui condizioni economiche migliorano ulteriormente al raggiungimento di precisi obiettivi di– ambientali e sociali - costantemente monitorati e misurati.Nello specifico, Biesse conferma la propria attenzione verso l’ambiente, puntando ad una produzione sempre più orientatagià in essere, utilizzando maggiore energia da fonti rinnovabili certificata GO (Garanzia d’Origine) e riducendo significativamente leindirette di CO2.Il Gruppo è impegnato anche sul fronte dell’attenzione e centralità delle persone che operano nei propri stabilimenti, certificando il sistema di gestione dellasulsecondo lo Standard internazionale UNI ISO 45001; ciò ha lo scopo di diffondere ulteriormente quella cultura del benessere dei lavoratori, condivisa con i diversi stakeholder del Gruppo, in grado di produrre anche un maggiore senso di appartenenza all’azienda, condivisione dei suoi valori e miglioramento continuo delle performance.