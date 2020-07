Bonetti: assegno universale per i figli dalla nascita fino a 21 anni

(Teleborsa) -con maggiorazioni per figli disabili e famiglie numerose.Lo ha annunciato la ministra per le Parti Opportunità e la Famiglia,, ad Agorà."L'assegno universale prevede che le famiglie ricevano un assegno per ciascun figlio dalla nascita ai 21 anni di età ed è prevista una maggiorazione dal terzo figlio", ha dichiarato la ministra."Nel caso di figlil'assegno universale prevede unae sarà esteso", ha poi aggiunto.Sulla cifra dell'assegno unico, che verrà erogato ogni mese "a tutte le famiglie" a seconda del reddito Isee e "sarà facilmente accessibile", non ci sono ancora dati certi perché, ha spiegato Bonetti, "anche in base alla riforma fiscale"."È un provvedimento che metterà ordine nella giungla delle detrazioni già esistenti - ha aggiunto la ministra - In una prima simulazione si era fatta l'ipotesi di una cifra tra i 200 e i 250 euro, ma bisogna avere la certezza che sia una cifra che non faccia perdere denaro a nessuna famiglia".