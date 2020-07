All'aeroporto di Lamezia tamponi su base volontaria

(Teleborsa) - Iniziati questa mattina, lunedì, nell'aeroporto die, su base volontaria, per i turisti in arrivo in Calabria. D'intesa con, la società di gestione aeroportuale, è stato predisposto nel piazzale esterno dello scalo internazionale lametino una sorta didove, a partire dalle 8 di questa mattina, i sanitari messi a disposizione dalla centrale operativa Suem 118 hanno sottoposto a tampone i passeggeri provenienti da Bergamo e dalla Svizzera. Le analisi saranno gestite e processate dal dipartimento Prevenzione dell'Asp diIl servizio sarà attivoLa campionatura sarà eseguita sui voli ritenuti particolarmente a rischio, quelli provenienti dalla Lombardia e i voli internazionali con l'obiettivo di testare la "salute" dei turisti che hanno scelto la Calabria per trascorrere le proprie vacanze. Una sorta di servizio di prevenzione che si integra a quello già attivo da tempo e realizzato dai dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie provinciali.Come noto, chi rientra inda altre regioni d'Italia è obbligato a registrarsi sul portale dellaper poi sottoporsi in