Andamento sostenuto per Milano che segue l'andamento dell'Europa

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,131. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.776,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 40,71 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +169 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,21%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,53%, decolla, con un importante progresso dell'1,74%, e in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,51%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,78% sul; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 21.870 punti.In frazionale progresso il(+0,7%); sulla stessa tendenza, sale il(+0,78%).Buona la performance a Milano dei comparti(+3,32%),(+3,08%) e(+2,27%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,83%.Tra idi Milano, in evidenza(+4,21%),(+3,88%),(+3,56%) e(+3,45%).di Milano,(+6,63%),(+4,08%),(+3,29%) e(+2,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,19%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,05%.