Intesa, Gros-Pietro: "Operazione con UBI non precluderà nascita terzo polo"

(Teleborsa) - "L'operazione di mercato avviata dasusul mercato italiano".Lo scrive il presidente di Intesa Sanpaolo,, in una lettera inviata al Corriere della Sera, ricordando che, in caso di successo dell'Ops, il Gruppo si è impegnato adella nuova realtà "e del mercato".In questo modo Bper - prosegue Gros-Pietro - "avrà più filiali di UBI e una quota più elevata nella raccolta e negli impieghi di quella attuale detenuta dalla stessa Ubi".In merito allae "la presunta anomalia in rapporto agli altri Paesi europei, vorrei far notare che ia quella che avrebbe la nuova realtà formata da Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, pari a circa il 19% sui depositi e circa il 21% sui prestiti dopo la cessione delle 532 filiali a Bper".In Francia, continua il presidente di Inteas, "ha una quota di mercato del 27% sui depositi e del 37% sui mutui. In Spagna ildetiene il 20% circa, sia sui depositi sia sui prestiti. In Olanda - conclude Gros-Pietro - la prima banca, Rabobank, controlla una quota di mercato del 33% sui depositi e del 21% sui mutui"