Merkel inaugura la Presidenza tedesca: UE più forte solo se unita

(Teleborsa) - La Cancellieraalza ufficialmente il velo sui punti fondamentali del programma della Presidenza tedesca del semestre europeo. Giunta al Parlamento europeo a Bruxelles è stata accolta dal Presidente dell'EurocameraSono"i temi che mi stanno a cuore in questa presidenza dell'Unione europea", ha affermato nel suo intervento al Parlamento europeo all'inizio della Presidenza tedesca dell'Unione:"Sono- ha ribadito - perchè vogliamo trasformare in maniera sostenibile l'Europa se intendiamo preservarla e proteggerla in unSul piano diin vista del delicato vertice in programma il prossimo 17-18 luglio, Merkel ha subito scoperto le carte. "L'obiettivo comune è trovare rapidamente una intesa, abbiamo tutti il monitor davanti agli occhi, abbiamo di fronte l'abisso, spero che si arrivi ad un accordo, saranno necessari tanti compromessi da parte di tutti", ha affermato durante il suo intervento. Per questo "la Germania è pronta a sostenere questi 500 miliardi di euro per tutta l'Europa - ha detto -.da questa crisi ea rafforzare la sua visione comune" e la coesione dell'Unione", ha ribadito. "E questo - ha aggiunto - sarà il leitmotiv della nostra Presidenza"."Stanno per essere messi in campo strumenti poderosi: ilper aiutare la ricostruzione su nuove basi economiche e sociali. Per il Parlamento la proposta della Commissione europea non è un punto d'arrivo, ma la base minima dalla quale partire.con tutti i mezzi a nostra disposizione", ribadisce Sassoli nel corso del punto stampa."Siamo alla vigilia diGuardano a noi milioni e milioni di cittadini europei che hanno sofferto e continuano a soffrire per le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia - ha aggiunto -. Nulla può tornare come prima. Ma soprattutto nessuno deve essere lasciato solo in questa tragedia. È l'occasione per le nostre istituzioni di tornare ad essere quello per cui sono nate