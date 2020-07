Coronavirus, nel mondo superati 12 milioni di contagi. "Effetto Trump" a Tulsa

(Teleborsa) - Se ilin casa nostra sembra averci dato unaanche se è vietato abbassare la guardia, nel resto del mondo laraggiunge il picco più alto, con numeri record specie neglidove nelle ultime 24 ore si sono registratinuovi contagi.Cresce, intanto, l’allarme nella, la città del’Oklahoma dove lo scorso 20 giugno si è tenuto il comizio di Donald Trump. Le autorità sanitarie locali hanno registrato 206 nuovi casi lo scorso martedì e 261 il giorno precedente, cifre mai così alte finora. Il direttore del dipartimento della Salute di Tulsa non ha mai fatto esplicito riferimento al comizio del presidente americano, ma ha comunque spiegato: "Sappiamo che ci sono stati diversiBasta fare due più due".Non accenna ancora a scendere lanemmeno indove da ultimo è rimasto contagiato anche il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro: il gigante sudamericano ha registrato ulteriori 1.223 decessi e 44.571 contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati aggiornati dal Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) e dal ministero della Sanità.Bolsonaro, intanto, dice di sentirsi, solo con la febbre a 38, grazie alla idrossiclorochina, con cui sta curando il covid a cui martedì è risultato positivo.", ha affermato, rivolgendosi a tutti coloro che hanno messo in discussione il suo negazionismo sul pericolo dell'epidemia e sulla necessità di misure di distanziamento sociale. Il Governo ha detto, "ha salvato vite umane e posti di lavoro senza provocare panico che, come il virus, provoca depressione e morte".