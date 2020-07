Equita annuncia firma accordo vincolante per acquisizione 70% di K Finance

Equita

(Teleborsa) -annuncia la, primaria società di consulenza finanziaria indipendente italiana attiva da più di 20 anni e specializzata nell'M&A Advisory, per un corrispettivo pari aL', quest'ultimo attraverso l'assegnazione ai Soci Fondatori di K Finance di azioni proprie di Equita Group. IlCon l'acquisizione,, grazie alla forte complementarietà dell’attività di K Finance con quella di Equita in termini di tipologia di clientela e deal size, nonché per lo sviluppo di possibili sinergie commerciali.Con questa operazione Equita consolida il proprio ruolo nell'M&A posizionandosi tra i primi 10 advisor M&A in Italia per numero di deal, e rafforza la sua missione a sostegno delle PMI e degli imprenditori italiani., i soci fondatori Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi rimarranno Co-Amministratori Delegati, riportando direttamente all'Amministratore Delegato del Gruppo Equita, Andrea Vismara.