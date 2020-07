"Italia in digitale", Google investe 900 milioni di dollari in 5 anni

(Teleborsa) - "è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell'Italia. Per aiutare a trasformare le aziende italiane grandi e piccole, investiremoi, che includono l'apertura delle duein". Così, ha annunciato il nuovo piano "nato per supportare aziende e persone in cerca di opportunità lavorative.Durante la pandemia, mentre alcune aree produttive sono riuscite a non fermarsi, grazie ai progressi legati allo smart working, allo shopping online e alla telemedicina, molte piccole imprese hanno subito pesantemente la crisi, in particolare nei settori del turismo, della vendita al dettaglio e della ristorazione. Secondo unain Europa sono ora a rischio. È in questo scenario che si inserisce, un nuovo piano volto ad accelerare la ripresa economica del Paese attraverso una serie di momenti di formazione, strumenti gratuiti e partnership a supporto delle imprese e delle persone in cerca di opportunità lavorative. Questo nuovo progetto – spiega Google – trae forza dal successo di iniziative comeche negli ultimi cinque anni hanno aiutatoa ottenere le competenze digitali necessarie per rilanciare un'attività o migliorare la propria carriera lavorativa. Con questo nuovo impegno, Google intende ora aiutare altrea digitalizzarsi, con l'obiettivo di portare il numero complessivo aper la fine del 2021."Accolgo con favore questo importante investimento in Italia da parte di Google e Sundar Pichai. La tecnologia e l'innovazione digitale sono elementi centrali dell'agenda del mio governo per il futuro del nostro Paese. Continuiamo così!" ha commentato su Twitter ilSempre a partire da oggi, Google.org fornirà un grant di, per supportare nella trasformazione digitale le piccole e medie imprese italiane in difficoltà. Grazie a questo supporto, leoffriranno formazione specifica e assistenza da parte di esperti a imprese e lavoratori, con particolare attenzione a quei settori maggiormente colpiti da Covid-19, per aiutare le persone a mantenere il proprio lavoro o a trovarne uno nuovo."Da molti anni Google è impegnata in Italia per diffondere le competenze digitali utili a trovare un lavoro o far crescere un'attività. Se queste competenze erano importanti prima della pandemia, – afferma– ora sono diventate tanto più necessarie. Per superare le sfide del presente la digitalizzazione è, infatti, un elemento imprescindibile, per trovare nuove opportunità lavorative, per rilanciare un'impresa, e a vantaggio dell'intera società. È su questa linea, arricchita da nuovi strumenti, che intendiamo proseguire con il nuovo progetto Italia in Digitale, rivolto in particolare alle piccole e medie imprese. La crisi ha accelerato il nostro uso della tecnologia, ora la tecnologia può aiutarci a uscire dalla crisi."