In calo la Borsa di New York

Discovery

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,39%) e si attesta su 25.706 punti in chiusura; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.152 punti.Positivo il(+0,82%); in frazionale calo l'(-0,35%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,86%),(-2,15%) e(-2,14%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,68%),(+1,94%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,82%.In caduta libera, che affonda del 4,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,06 punti percentuali.Tra i(+5,51%),(+3,29%),(+2,91%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -24,50%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,76%.Sensibili perdite per, in calo del 5,17%.In apnea, che arretra del 4,77%.