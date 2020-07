Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,40%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.155 punti.Leggermente negativo il(-0,4%); sui livelli della vigilia l'(+0,02%).(+1,62%),(+1,43%) e(+1,04%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,57%.Tra i(+3,17%),(+2,76%),(+2,49%) e(+1,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+2,67%),(+2,44%),(+2,42%) e(+2,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%.Crolla, con una flessione del 2,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,40%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,32%.