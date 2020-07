PMI italiane, Facebook lancia piano per sostenere ripresa economica

(Teleborsa) - Spina dorsale dell, lesono state duramente colpite dalla crisi economica generata della pandemia da Covid-19.Proprio nella fase di rilancio e ricostruzione,lancia oggi, un piano articolato per sostenerne, attraverso diverse attività e iniziative, la ripresa. Tra i settori su cui si concentrerà il progetto, e che vedranno iniziative ad hoc lanciate nel corso della seconda parte dell’anno,Al fianco discendono in campo diversi partner illustri, tra cuiche contribuiranno con materiali e attività di formazione dedicate.Sono i numeri, come sempre, a scattare una fotografia, decisamente in chiaroscuro in scia all'emergenza sanitaria che il nostro Paese sta fronteggiando ormai dallo scorso febbraio, tra restrizioni e lockdown. Secondo l’indaginerealizzata a maggio 2020 dasu un campione di PMI attive su Facebook, circa una piccola impresa su sei (16%) in Italia ha dichiarato di aver chiuso a causa del coronavirus.Tra quelle rimaste in attività, ilha subito un calo delle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e più di una su tre, il 31%, ha ridotto il numero di dipendenti a seguito della pandemia da COVID-19. Per il 43% degli intervistati, inoltre, il flusso di cassa rimarrà una grossa sfida nei prossimi mesi.L'indagine, inoltre, ha evidenziato l’importanza delper le piccole imprese: il 37% delle PMI intervistate ha, infatti, affermato che un quarto o più delle vendite (25%) degli ultimi mesi è stato realizzato in modalità digitale, mostrando l’importanza di avere una presenza online per poter supportare il proprio business anche in momenti economicamente difficili.Ma gli imprenditori e le imprenditrici italiane sono personee l’analisi mostra che moltiL’indagine ha, infine, evidenziato alcune differenze tra le imprese di proprietà di uomini e quelle al femminile, che mostra un lieve vantaggio per le attività con a capo un'imprenditrice donna. Sono di più, infatti, le imprese al femminile, rispetto a quelle maschili,86% vs 83%, e sono meno preoccupate delle sfide legate al flusso di cassa, 38% vs 46%. Le imprenditrici donne, inoltre si sono dimostrate maggiormente in grado di sfruttare il digitale per supportare le vendite (40% contro il 35% al maschile).Nonostante questo slancio positivo verso il digitale, però, le imprenditrici si sono dette meno ottimiste dei colleghi maschi sul proprio futuro aziendale: s