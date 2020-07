In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo del 2,13%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.198 punti.Sale il(+0,82%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,17%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,60%),(+2,54%) e(+2,18%).del Dow Jones,(+4,88%),(+3,77%),(+3,45%) e(+3,33%).Tra idel Nasdaq 100,(+8,61%),(+4,54%),(+4,12%) e(+3,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,48%.In caduta libera, che affonda del 4,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,42 punti percentuali.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.