Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,66% a 26.818 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.221 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,19%); in frazionale progresso l'(+0,28%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,41%),(+1,88%) e(+1,77%).Tra i(+4,33%),(+2,82%),(+2,34%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,29%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tentenna, che cede lo 0,70%.Al top tra i, si posizionano(+10,93%),(+7,82%),(+6,51%) e(+6,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.