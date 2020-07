Al via ultima fase bando Trust in Life di UBI Banca per Terzo settore

UBI Banca

(Teleborsa) - Giunge all'atto conclusivo illanciato nel 2019 da, la divisione della Banca rivolta alle realtà del Terzo Settore e dell'Economia Civile,– Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e CGM – Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale, con il contributo tecnico di FIA –e il contributo scientifico di CERIF – Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia dell’Università Cattolica.Il Bando si colloca nell’ambito dell’iniziativa "", avviata nel 2017 da UBI Banca e UBI Trustee S.A., la Trust Company del Gruppo, in collaborazione con ANFFAS e CGM, che ha come obiettivo lo sviluppo di progetti che mettano a disposizione delle persone con gravie delle loro famiglie strumenti, supporti, servizi finanziari e modelli di intervento innovativi, gestendo attraverso il sistema giuridico del trust – anche in chiave mutualistica "multibeneficiario" – il complesso delle risorse finanziarie nel quadro normativo della Legge 112/2016 sul "Dopo di Noi".Al Bando hanno partecipato 22 Organizzazioni di tutta Italia appartenenti alle Reti ANFFAS e CGM, presentando progetti innovativi per il "Durante e Dopo di Noi", in coerenza con la relativa Legge., per premiare e supportare i, ha stanziato la somma complessiva diriveniente dai ricavi relativi alla commercializzazione della carta di credito Hybrid, e darà inoltre a ogni singola Organizzazione la possibilità di chiedere un finanziamento fino a 25 mila euro a tasso 0% e di aprire un conto corrente gratuito per 36 mesi."Con Trust in Life, UBI Banca ha confermato il proprio impegno nel supportare iniziative a elevato valore sociale in grado di contribuire alla costruzione di un nuovo sistema di welfare comunitario e sostenibile, grazie alla preziosa collaborazione di una pluralità di attori del settore non profit che mettono al centro delle loro attività valori economici, sociali e culturali. Quegli stessi valori che da sempre sono anche nel dna del Gruppo UBI", ha affermato, Responsabile dell’Area UBI Comunità.