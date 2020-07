Intesa, Messina: "Con OPS Gruppo ai vertici europei del settore bancario"

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

(Teleborsa) - Il sì (condizionato) da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sull'OPS lanciata dasu"garantisce la nascita di un progetto che ha tra i suoi obiettivi la, rafforzando al contempo il contesto domestico".È quanto dichiarato dall'Ad di Intesa,, che ha ricordato come la decisione dell'Authority sia "l'ultimo atto autorizzativo in termini di tempo" dopo il via libera ricevuto dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d'Italia, dall'IVASS e dalla Consob."Si tratta - continua Messina - di unperché garantisce agli azionisti UBI, che aderiranno all’offerta, la totale correttezza dell'operazione dal punto di vista regolamentare".Secondo l'ad, il provvedimento conferma che, a tutela sia delle dinamiche competitive del mercato bancario italiano sia dei diritti dei consumatori".Messina ha infine espresso "vivo apprezzamento per l'operato dell’Autorità e per i tempi con cui ha concluso l'istruttoria: gli azionisti di UBI, infatti, sono ora in possesso di tutte le informazioni necessarie per poter valutare al meglio la nostra offerta ed effettuare la loro scelta".