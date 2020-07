Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. Lieve aumento dell', che sale a 1.802,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 40,5 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +165 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,19%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,37%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,24%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 22.176 punti.Leggermente negativo il(-0,29%); senza direzione il(+0,07%).(+2,76%),(+1,63%) e(+0,48%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,37%),(-1,21%) e(-1,05%).di Milano, troviamo(+3,09%),(+2,01%),(+1,88%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,48%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Tra i(+3,27%),(+2,49%),(+2,44%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,29%.Sensibili perdite per, in calo del 2,76%.In apnea, che arretra del 2,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.