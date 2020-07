UBI: Intesa Sanpaolo alza prezzo dell’offerta

Intesa Sanpaolo

UBI

(Teleborsa) -rilancia. A dieci giorni dalla conclusione dell'sufissata alarriva il miglioramento delle condizioni dell'operazione, fissate lo scorso febbraio.Il CdA - si legge nel comunicato rilasciato da- che si è riunito oggi venerdì 17 luglio ha infatti deciso di rilanciare e aumentare il corrispettivo unitario dell'Offerta perriconoscendo per ciascuna azione diazioni ordinarie diun corrispettivo in denaro pari aSulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Intesa Sanpaolo al(pari a 2,502 euro), l'offerta ora esprime una valorizzazione pari aper ciascuna azione di Ubi Banca e dunque incorpora un premio delrispetto al prezzo dell'azioneIn caso di adesione integrale all’Offerta, si legge ancora , "il corrispettivo in denaro ricevuto dagli azionisti dia è quantificabile in circaper le Fondazioni a sostegno delle erogazioni alle comunità locali, e a circaper le comunità che intendiamo includere nella nuova realtà bancaria, in modo da poter rafforzare complessivamente l'intera operazione". Queste le parole dell'Amministratore delegato di, in una dichiarazione dopo il rilancio dell'Ops su Ubi Banca. "Alla base della nostra decisione, la convinzione di come un legame piu' forte con tutti gli azionisti di Ubi renderà più solida e coesa la nuova realtà - aggiunge - permettendole così di