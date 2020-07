Appuntamenti e scadenze: settimana del 20 luglio 2020

Gismondi 1754

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroG20- Arabia Saudita 2020 - Virtual Meeting: 4° Digital Economy Task ForceRoma Capitale - Virginia Raggi: +BusXRoma, la nuova flotta Atac. Presenti l'AD di Industria Italiana Autobus Giovanni De Filippis, l'amministratore unico di Atac Giovanni Mottura e l'assessore alla Città in Movimento Pietro CalabreseBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaARERA - L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente pubblica la Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodoModello Unico 2020 - Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione per i contribuenti titolari di partita IVA soggetti Isa e forfettari.PREVINDAI - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Aprile-Giugno 2020.Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della RicercaFestival della Soft Economy - Evento: "Green Deal-un nuovo tempo economico e sociale, la ripresa tra crisi climatica e post Covid 19"IIF- ESG Webinar - ESG (Environmental, Social and Governance) Webinar: Banking the Future of Sustainable Finance, organizzato da Institute of International FinanceBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia8.00 - Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna9.15 - Assemblea Presidenti Coldiretti - Incontro nazionale dei presidenti della Coldiretti convocato per sostenere il rilancio del Paese di fronte al pesante impatto su economia, lavoro e salute provocato dall'emergenza coronavirus. Interverranno il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, e il coordinatore S&D della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro e il Ministro della Salute Roberto Speranza- Risultati di periodo: 2nd Quarter 2020 Earnings Call- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoConfindustria - Webinar - Presentazione del Rapporto Confindustria - Cerved "Le PMI di Mezzogiorno e Centro Nord e la ripresa post Covid"G20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale dei ministri dell'economia digitaleCNEL - Consiglio di PresidenzaIstat - Livelli di istruzione e ritorni occupazionali - Anno 2019;Mercato Immobiliare - Nomisma presenta il 2° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2020- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodoGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di giugnoTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio730 tramite CAF o professionisti - E’ l’ultimo giorno per i CAF o professionisti abilitati per la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto, ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730,730-1, 730-3 e 730-4, per le dichiarazioni presentate da parte del contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàRating sovrano - Olanda - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoG20- Arabia Saudita 2020 - Meeting virtuale - 2° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo)Rating sovrano - Malta - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Grecia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo