Borse europee cautamente positive, Milano procede in scia

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

UBI Banca

Banco BPM

Poste Italiane

Atlantia

Pirelli

Banca MPS

Juventus

Cattolica Assicurazioni

Italmobiliare

(Teleborsa) -, anche se resta molta incertezza sugli sviluppi del vertice europeo sul Recovery Fund.Le dichiarazioni dei leader non sembrano ancora anticipare un compromesso a dispetto dell'ottimismo palesato dalla Presidente Ursula von der Leyen.L'è sostanzialmente stabile su 1,144. Scende molto lo, raggiungendo +153 punti base, con un deciso calo di 11 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,09%.performance positiva per, che mostra un moderato rialzo dello 0,47%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,50%,è stabile, riportando un moderato -0,08%., con il, che avanza a 20.481 punti.Tra lea grande capitalizzazione, protagonista, con una marcata risalita del 13% dopo il miglioramento dell'offerta di Intesa Brilla, con un forte incremento (+6,04%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,73%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,69%.Fra i peggiori, che segna un -1,30%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,27%),(+3,38%),(+2,82%) e(+2,70%).