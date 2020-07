Future USA prudenti aspettando Wall Street

(Teleborsa) -, anticipando una partenza tentennante per Wall Street, in una giornata caratterizzata dall'incertezza anche sui mercati europei.I mercato sono in attesa di. Il vertice europeo continua a offrire poche chance di accordo, mentre si attende che il Congresso USA avvii lì'esame di un nuovo pacchetto di stimoli all'economia, su cui le posizioni (Senato, camera e casa Bianca) sono molto distanti.Inl'attenzione si concentra su queste tematiche e su considerazioni di carattere più operativo, che privilegiano i titoli che erano stati più penalizzati in precedenza.Il contratto sulsegna un incremento dello 0,33% a 10.657 punti, mentre quello sullocede lo 0,09% a 3.211 punti e quello sullo 0,08% a 26.497 punti.