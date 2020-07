Investindustrial sottoscrive linea credito legata a parametri ESG

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ladi Andrea Bonomi hain Europa. Investec Bank plc è l’Arranger e il Sustainability Coordinator del finanziamento dadi euro che fa capo a un solido consorzio bancario composto, tra gli altri, da State Street CorporationLa linea di credito è stata strutturatain ambiti quali l'ambiente, la diversità di genere e la governance. L’ammontare degli interessi verrà ridotto in funzione di quanti e quali di questi parametri verranno soddisfatti.Al fine di creare un circolo virtuoso, ilsugli interessi accumulato verràda Investindustrial ache prevedano la riduzione delle emissioni di carbonio, inclusi i progetti proprietari già avviati con il medesimo obiettivo che verranno ulteriormente sviluppati.Questo risultato evidenzia ancora una volta il costante impegno della società che si posiziona come leader di mercato negli investimenti sostenibili. Investindustrial ha infatti ottenuto la certificazione B Corp all'inizio di quest'anno registrando il più alto punteggio mai assegnato a una società di private equity buyout ed entrando a far parte di un network globale di società industriali e società di investimento leader in 71 paesi.