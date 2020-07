Borsa, pioggia di denaro sui bancari per speculazioni M&A

UBI Banca

(Teleborsa) - Altra giornata brillante per le banche, che guidano al rialzo il Listino di milano, grazie alle speculazioni su un'accelerazione del M&A. La positiva svolta su, che anche oggi guadagna il 2,68%, ha alimentato l'attesa di nuove operazioni di natura straordinaria.Corre anche, con un rialzo del 4%, e, che avanza del 6,43%. Proprio la banca di piazza Gae Aulenti viene indicata quale possibile nuovo acquirente di una banca più piccola, come il(+5,36%) o(+8,83%). In luce anche(+7,68%).