Covid-19, Moody's premia gli ammortizzatori sociali europei

(Teleborsa) - Ilhaeconomica causata dalla pandemiasoprattutto in Francia, Germania, Italia e Spagna, portando, nel tempo, a una riduzione dei costi netti sul bilancio dei quattro Stati.A dirlo è un report diche ha sottolineato comeper il mantenimento dei livelli di occupazione nei quattro maggiori Paesi UE attenuerà l'impatto della crisi, con eSecondo il rapporto, ad ora i vari programmi di cassa integrazione sono applicati a poco più della, percentuale che scende al, ale al, superando in generale i livelli raggiunti durante la crisi finanziaria del 2008."Insieme ad altri ammortizzatori sociali, l'uso massiccio della cassa integrazione aiuta a prevenire licenziamenti più numerosi che possono potenzialmente erodere il capitale umano, causare livelli più elevati di disoccupazione strutturale e alla fine tagliare la crescita potenziale", ha affermato, analista AVP di Moody's e coautore del rapporto.In particolare, secondo Peters, gli ammortizzatori sociali tedeschi "sono molto più estesi degli altri e quindi probabilmente più efficaci".Secondo Moody's, a fronte di un costo fiscale iniziale anche considerevole, i diversi regimi europei di cassa integrazione vengono di norma usati per un, con costi totali significativamente inferiori dal momento che, in loro mancanza, molti lavoratori avrebbero riscossoCiò significa che nel tempo i costi netti sul bilancio degli Stati potrebbero anche essere più bassi proprio perché tali regimi riescono ae l'indebolimento della crescita potenziale.