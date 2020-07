Enel Green Power avvia primo progetto rinnovabile più batteria in Nord America

Enel

(Teleborsa) - Enel Green Power ha iniziato la costruzione del progetto, il suo primo progetto ibrido inche integra un impianto a energia rinnovabile con lo stoccaggio a batteria utility-scale.Abbinando le due tecnologie,è in grado di stoccare l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili da erogare quando serve, ad esempio per aiutare a rendere uniforme la fornitura dialla rete o durante i periodi in cui la domanda di elettricità è elevata. Oltre al progetto solare + storage Lily, nei prossimi due anni Enel prevede di installare circadi capacità di stoccaggio a batteria nei suoi progetti eolici e solari nuovi e già esistenti negli Stati Uniti."Questo impegno tangibile per sviluppare capacità di accumulo di energia a batteria evidenzia la leadership di Enel nella costruzione diinnovativi che guideranno la progressivadel settore dell'energia negli Stati Uniti e in tutto il mondo”, ha dichiarato, CEO di Enel Green Power. “Il progetto solare + storage Lily mette in evidenza l'enorme potenziale associato alla crescita delle energie rinnovabili e rappresenta il futuro della produzione di energia, che sarà sempre più realizzata da impianti sostenibili e flessibili in grado di fornire elettricità a emissioni zero, potenziando al contempo la stabilità della rete”.Situato a sud-est di Dallas, a Kaufman County, in, il progetto solare + storage Lily comprende unda 146 MWac abbinato a una batteria da 50 MWac e dovrebbe essere operativo entro l'estate 2021.I 421.400 pannelli bifacciali fotovoltaici del progetto Lily dovrebbero produrre ogni anno oltre, che alimenteranno la rete e ricaricheranno la batteria in co-locazione, evitando così l'emissione annuale dell'equivalente di oltre 242.000 tonnellate di CO2 nell'atmosfera. Ilè in grado di stoccare fino a 75 MWh alla volta da mettere a disposizione quando la produzione di energia solare è bassa, fornendo al tempo stesso alla rete anche l’accesso a una fornitura di elettricità pulita nei periodi di domanda elevata.Il progetto solare Lily è stato avviato e sviluppato da, LLC, una joint venture tra le collegate di Sun Chase Power e MAP Energy, LLC.