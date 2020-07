Mondo TV, accordo licenza serie MeteoHeroes per 4 anni in Turchia

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto con Turkuvaz Gorsel Isitsel ve Iletisim del gruppoil contratto didella series, prodotta da Mondo TV con il Centro Epson Meteo, per lodella serie perIl coinvolgimento della società turca, che gestisce il principale canale televisivo per ragazzi in Turchia denominato Minika, rappresenta un importante ulteriore passo per lo sviluppo del business attorno a questa property.Il corrispettivo di licenza non sarà in sé particolarmente rilevante, ma è strategico che i MeteoHeroes avranno una finestra di esposizione televisiva in un mercato potenzialmente rilevante come la Turchia.