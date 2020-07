Piazza Affari prosegue positiva. Borse perdono slancio dopo esordio boom

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -nel primo pomeriggio, mrispetto alla mattinata, pur in vista di un'apertura tonica di Wall Street. Pochi i temi operativi, fatta eccezione pere per l'attesa di un vaccino anti-Covid.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Invariato lo, che si posiziona a +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,08%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,46%, più cuta, che segna un +0,3%, meglio, con un progresso dello 0,85%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,97% sulFra i titoli migliori della giornata i(+2,15%) per effetto di speculazioni su possibili M&A di Milano, troviamo(+3,45%),(+3,42%),(+3,33%) e(+1,90%).La peggiore al momento è, chon un calo dell'1,95%.Vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.del FTSE MidCap,(+4,62%),(+3,99%),(+3,99%) e(+3,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,87%.