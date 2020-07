UBS, utile 2° trimestre in calo dell'11%

UBS

(Teleborsa) - La banca d'affari svizzeraha chiuso il secondo trimestre con un udi dollari, che risulta comunque superiore alle attese degli analisti che indicavano un profitto di 973 milioni di dollari.Un risultato che ha scontato le maggiorii generate dalla crisi pandemica per complessivi 272 milioni. Ldai 7,5 miliardi del 2019. Le maggiori entrate derivanti dalle attività di trading non sono riuscite infatti a compensare il rallentamento delle attività retail e corporate, causato dalla pandemia.Il Ceo,, ha parlato di une della necessità di, continuando a "distribuire capitale in eccesso e mantenere sui livelli precedenti i rendimenti per gli azionisti".