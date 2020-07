Borse asiatiche contrastate. Tokyo chiude in frazionale ribasso

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che si sono mosse lateralmente, dopo che Wall Street ha terminato contrastata. Pochi temi operativi in queste ultime sedute e molte incertezze per il futuro.La Borsa ditermina in frazionale ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,47% ed il Topix in calo dello 0,40%. Consolida la piazza di(+0,09%).Bene le borse cinesi, conche guadagna lo 0,80% ein rialzo dell'1,17%. Impostazione positiva anche per(+0,6%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, appare prudente(-0,32%), fa peggio(-0,9%), mentre si muovono fra alti e bassi(+0,28%),(-0,03%) e(- 0,25%).Sulla parità(+0,1%); negativa(-1,27%).La giornata del 21 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,1%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,97%.