Tonica Tokyo. Deboli le piazze cinesi

(Teleborsa) - La borsa diinizia la settimana con il segno positivo seguendo la chiusura degli indici azionari statunitensi dopo i numeri sul mercato del lavoro americano. Si muovono, invece, in calo Hong Kong e i listini cinesi.L'indice giapponesesegna un guadagno frazionale sul dello 0,55%, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,68%.Consolida i livelli della vigilia(+0,2%); guadagni frazionali per(+0,33%).Poco sopra la parità(+0,46%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+1,49%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Sottotono l', che passa di mano con un calo dell'1,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%.Il rendimento per l'è pari 0,78%, mentre il rendimento deltratta 2,3%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 3.112 Mld ¥; preced. 438 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,8%; preced. -2,7%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -6,7%).