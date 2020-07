Cancro, nuovo esame del sangue ne riconosce 5 tipi in anticipo

(Teleborsa) - Unabasata sull'è in grado dirispetto alle tecniche tradizionali.La tecnica, chiamata, è stata al centro di una ricerca internazionale pubblicata su Nature Communications e coordinata dall'Università della California a San Diego.Gli studi hanno indicato che PanSer è in grado di riconoscere nel 91% dei casi iin persone senza sintomi: in dettaglio, i primi risultati indicano che la tecnica rileva i cinque tipi di tumore nell'88% dei pazienti post-diagnosi con una specificità del 96% e nel 95% in individui asintomatici a cui poi è stata fatta una diagnosi di cancro.PanSer è l'ultima, in ordine di tempo, della tecnica che rientra nella cosiddetta, ossia l'isolamento e l'analisi del Dna libero circolante che può contenere anche Dna e cellule tumorali, da un prelievo di sangue.Visti i primi risultati positivi e l'importanza di una diagnosi precoce per il trattamento terapeutico dei tumori, se confermata da futuri studi, la tecnica potrebbe rientrare nelle analisi di controllo.