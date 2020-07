Intesa Sp: al via mamma@work, prestito impact per mamme lavoratrici

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, un binomio che - nonostante i passi in avanti fatti negli ultimi anni -, specie quando si parla diancor più svantaggiate. Secondo una ricerca, ildelle, percentuale che sale all’aumentare delarrivando fino alper le donne con tre o più figli. Inoltre, dai dati recentemente pubblicati dall’emerge che sono oltre 37.000 le neomamme che si sono licenziate nel corso del 2019 (+4,5% sul 2018) indicando tra le motivazioni la difficoltà di "", soprattutto quando non si hanno nonni e altri parenti a supporto o viene giudicato troppo elevato il costo per. Ma le statistiche non rilevano il numero,delleche rinunciano alla maternità per restare al lavoro.In scia a queste considerazioni,annuncia l’avvio di ", unche consente alle giovani madri lavoratrici di avere un sostegno economico per conciliare vita familiare e professionale nei primi anni di vita dei figli. Attivo dal 24 luglio, è destinato a tutte le donne che lavorano da almeno sei mesi, risiedono in- Le somme ricevute, si legge in una nota, possono essere liberamente utilizzate, per esempio per pagare le rette dellIl prestito viene erogato in tranche semestrali fino a, sino al compimento dei 6 anni del bambino, quando, come rileva l’si conclude il periodo di massima criticità economica per una famiglia. Si ottiene senza alcuna garanzia, presentando in filiale la documentazione di una qualunque attività lavorativa in corso. Il rimborso delle somme utilizzate può avvenire in un periodo fino a 20 anni. In caso di perdita di occupazione per qualsiasi causa, la linea di credito continua a essere erogata per sei mesi se solo la madrela volontà di cercarne una nuova. Alse non sono rispettati i requisiti di mantenimento richiesti ma viene sempre dichiarata laun nuovo posto di lavoro, vengono sospese le erogazioni ma viene lasciata in vita la, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Oltrelavoratrici si sono dimesse nel corso delindicando tra le motivazioni la difficoltà di conciliare il lavoro con le. Questa tendenza è costantemente in crescita e peggiora ulteriormente il record negativo dell’Italia nell’occupazione femminile e di conseguenza sul PIL. Facilitare l’accesso al credito di questa categoria di cittadine significa innescare uno dei, un impegno che in Intesa Sanpaolo sentiamo fortissimo. Per unae continuare a lavorare vuol dire contribuire al reddito famigliare, rendersi autonoma, coltivare le proprie giuste ambizioni. Come per gli studenti universitari, puntiamo su chi, nella società, ha più potenziale e lo facciamo con