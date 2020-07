Wall Street chiude positiva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

sanitario

energia

Pfizer

DOW

McDonald's

Coca Cola

Goldman Sachs

Exxon Mobil

JP Morgan

Bed Bath & Beyond

Intuitive Surgical

Moderna

Ross Stores

Wynn Resorts

Texas Instruments

Baidu

Nxp Semiconductors N V

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, a dispetto delle rinnovate tensioni USA-Cina e della risalita dei contagi di coronavirus. Ilche ha messo a segno un +0,62%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.276 punti. In moderato rialzo il(+0,35%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,43%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,53%),(+1,12%) e(+0,85%). Il settore, con il suo -1,34%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+5,12%),(+2,95%),(+2,94%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,35%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+6,04%),(+3,52%),(+2,92%) e(+2,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,90%.In caduta libera, che affonda del 2,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,72%.