Astm prequalificato per appalto autostrada negli Stati Uniti

Gruppo Astm

(Teleborsa) - Nell’ambito del proprio piano di crescita internazionale, ilè stato prequalificato negliper un progetto dinello Stato del Maryland relativo all’ammodernamento, con la costruzione di nuove corsie aggiuntive a pedaggio e la relativa gestione per un periodo di 50 anni, di un primo lotto di circa 60 km della cosiddetta ", sistema autostradale di collegamento con la città di Washington.Lo ha comunicato il committente "". Alla fase finale sono stati ammessi altri tre consorzi internazionali.In un comunicato l'azienda italiana spiega che tale prequalifica rappresenta un ulteriore step del processo di crescita del Gruppo negli Usa: ASTM, infatti, risulta già prequalificata per un ulteriorerelativo alla costruzione e gestione di unindenominato "SR 400 Express Lane", parte del sistema viario intorno alla città di Atlanta.L’accesso alla fase finale di due importanti progetti infrastrutturali nel settore deinegli USA, in cui ASTM è l’unico player italiano, costituisce un importante riconoscimento di un percorso che il Gruppo ha iniziato alcuni anni fa con l’acquisizione della società Halmar International, tra le principali società di costruzione di infrastrutture di trasporto dell’area metropolitana di, che ha consentito di entrare autorevolmente nel mercato statunitense, e creare una piattaforma che ha studiato il mercato e valutato, sulla base delle competenze maturate, i principali progetti in corso.Gli Stati Uniti rappresentano una importante area di crescita per il Gruppo analogamente al, Paese in cui attraverso, il Gruppo guarda al nuovo programma di privatizzazioni nel settore delle infrastrutture di trasporto promosso dal Governo che nel solo settore autostradale prevede investimenti per circa 147 miliardi di Reais nei prossimi anni.