CFT annuncia riacquisto minorities controllata ADR

CFT

(Teleborsa) -ha perfezionato l’acquisto di una partecipazione del 25% del capitale sociale della controllata ADR, con sede legale in Sala Baganza, divenendo titolare dell'intero capitale in quanto già deteneva una partecipazione pari al 75% del capitale sociale.Il prezzo per l’acquisto della partecipazione è pari a 580mila euro. Il pagamento del corrispettivo avviene, con acconto di 380 mila euro in data odierna e con saldo di 200mila euro entro dodici giorni."L’acquisizione dell’intero capitale sociale di ADR si inserisce nella più ampia strategia di integrazione e razionalizzazione delle attività delle società controllate all’interno del gruppo CFT", spiega il Ceo Alessandro Merusi, aggiungendo che l'operazione "è propedeutica al raggiungimento dell’obiettivo di fondere in un’unica legal entity tutte le attività di manufacturing del Gruppo.