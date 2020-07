Emergenza Covid, ARERA: 50 interventi su possibili azioni

(Teleborsa) - Sono state pubblicate sul sito dell'(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le memorie finora pervenute dai soggetti che hanno partecipato alla due giorni di audizioni periodiche dell'Autorità, concluse ieri e quest'anno completamente on-line.Circacon rappresentanti delle(delle imprese e dei consumatori) e delle principali aziende italiane ed internazionali delLe audizioni sono state finalizzate alla raccolta di osservazioni e proposte da parte degli stakeholder, in particolare in materia died emergenza Covid-19, con riferimento alle possibili azioni regolatorie per fronteggiare gli