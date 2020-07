UBI Banca, ipotesi cambio gonvernance inopportune, infondate e fantasiose

UBI Banca

(Teleborsa) - È prematuro parlare in cambio della governance dia OPAS non ancora conclusa e infondata l'ipotesi di sostituzione dell'Ad Victor Massiah con il Vice presidente Roberto Nicastro. Lo precisa un portavoce della banca in risposta alle indiscrezioni avanzate da Il Messaggero."Siamo stupiti di leggere, ad, alcune notizie di stampa riportate dal quotidiano Il Messaggero che, non opportunamente verificate con gli uffici competenti della banca, si esercitano in ipotetici e fantasiosidell’istituto".UBI in particolare definisce "tecnicamente infondata" l’ipotesi di una, in quanto "tale carica non sarebbe compatibile con gli attuali incarichi detenuti dal vide presidente dell'Istituto."Per quanto riguarda i futuri sviluppi - si precisa - apparea OPS non conclusa e comunque è ovvio che in caso di modifica dell’azionariato di controllo della banca ci sia un cambio di vertice come espresso più volte da".