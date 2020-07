Banco BPM, nasce nuovo Comitato ESG e struttura Sostenibilità

Banco BPM

(Teleborsa) -annuncia la(Environmental Social and Governance, presieduto dall’Amministratore Delegato, che vedrà fra i membri permanenti anche i due Condirettori Generali, oltre a quasi tutti i responsabili di prima linea della banca.Il riconoscimento del valore strategico degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals: SDGs) ha determinato anche la nascita della, con l’obiettivo di dare maggiore impulso a tutte le attività del Gruppo volte a orientare la governance e la cultura aziendale a un sempre maggiore presidio delle tematiche ambientali e sociali. La struttura Sostenibilità, posta in staff al Responsabile Comunicazione Matteo Cidda, eredita parte delle attività già svolte da tempo in banca, responsabile sarà Liana Mazzarella."Banco BPM si è impegnata nel rendere la sostenibilità un valore condiviso tra tutti gli stakeholders interni ed esterni", spiega Castagna, aggiungendo "crediamo che vada superata la concezione dell'ESG come richiesta pressante da parte dei Regulators e che ci si impegni tutti all'interno della nostra Azienda per considerare sostenibilità e ambiente come valori condivisi tra le nostre persone, le aziende ed i territori in cui operiamo".I principali compiti del Comitato ESG riguardano ilo di Banco BPM rispetto al tema della sostenibilità e dei 17 goals dell’ONU e lastrategiche in questo ambito, in coerenza con quanto definito dal piano industriale. Il Comitato avvierà inoltre ilnei progetti, si occuperà anche di validare i principali contenuti utili per le interlocuzioni con Autorità di Vigilanza, investitori, analisti, agenzie di rating e altri stakeholder, monitorando al contempo le nuove iniziative in materia di sostenibilità messe in campo sul piano nazionale e internazionale, al fine di consentire a Banco BPM di essere sempre all’altezza dei migliori standard qualitativi sull’argomento.