Giornata da dimenticare in Borsa per UBI Banca

(Teleborsa) - Giornata nera per il, che archivia la sessione in flessione dell'8,82% sui valori precedenti.Ilperché le. Ne consegue che gli analisti attendono un ribasso del titolo in una misura vicina al premio garantito dal corrispettivo offerto (circa il 40%).LeNella giornata abbiamo assistito ad un avvio debole ed apertura a 3,574 Euro vicino ai minimi della seduta precedente, seguito da un indebolimento che persiste nella giornata, e chiusura più debole a 3,308 in prossimità dei minimi di seduta.Se si confronta l'andamento del titolo con l'indice, su base settimanale,mantiene forza relativa positiva rispetto all'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,02%, rispetto a -1,69% del).L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,591. Primo supporto visto a 3,166. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,025.La rischiosità del titolo resta ancora elevata, in quanto la volatilità giornaliera si posiziona a 3,395, mentre i volumi giornalieri dell'ultima seduta sono pari a 13.316.506, ben al di sopra della media mobile dei volumi ad un mese fissata a 11.702.606. Questa situazione mostra una forte incertezza degli investitori sul titolo, che potrebbe causare repentini cambi di tendenza, visto cheè sottoposto ad un notevole stress tecnico per il contrapporsi continuo della forza maggiore dei ribassisti sui rialzisti e viceversa.