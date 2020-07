Intesa Sanpaolo, Prossima finanzia con 3 milioni di euro Cooperativa Sociale Osa

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Prossima, la struttura didedicata all’Economia del Bene Comune, ha concesso allaun finanziamento di 3 milioni di euro, garantito datramite, strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza. L’operazione è stata completata digitalmente.Le risorse finanziarie saranno utilizzate per fronteggiare l’incremento della necessità di circolante e consentiranno l’acquisto di protezioni individuali per gli operatori della Cooperativa, garantire la continuità nel pagamento degli stipendi ai soci e investire inper le strutture residenziali e ambulatoriali della Cooperativa. L’operazione è stata strutturata con una durata di, responsabile Intesa Sanpaolo Prossima, dichiara: “Operando in una situazione di enorme difficoltà, il Terzo Settore socio-sanitario-assistenziale è stato in tutta Italia un presidio insostituibile nella crisi Covid. OSA è una delle più grandi e dinamiche realtà italiane, impegnate nell’innovazione di servizi residenziali e domiciliari. Piace sottolineare che il credito è concesso non solo per gli aspetti emergenziali e gestionali, ma anche per lo sviluppo di nuove tecnologie, essenziali per il futuro della Sanità.”, Presidente della Cooperativa Osa, commenta: “Il finanziamento ricevuto testimonia e consolida la tradizionale disponibilità di Intesa Sanpaolo a non far mancare ai fabbisogni della Cooperativa il proprio supporto creditizio. Si tratta di un sostegno quantitativo importante, che ci perviene in una fase di straordinario sforzo operativo, collegato alla pandemia Covid. In particolare le caratteristiche temporali di rimborso dell’operazione consentono – altresì - di stabilizzare i mezzi di provvista, in presenza di un allungamento dei tempi di incasso dei crediti”.Con questa nuova operazione, si legge in una nota, Intesa Sanpaolo si conferma in prima linea nel sostegno al mondo del, che rischia di trovarsi in grande difficoltà per la sua strutturale fragilità dal punto di vista finanziario. L’obiettivo diè quello di aumentare il proprio impegno creditizio nel settore, oggi valutabile in 250 milioni di euro.