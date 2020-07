Molmed verso delisting. Successo dell'OPA promossa da AGC

Molmed

(Teleborsa) -promossa da AGC Biologics Italy sual prezzo di 0,518 euro. L'offerente ha annunciato cheanche le 31.367.475, pari al 6,768% del capitale sociale, e quindi le azioni della società nata dallo spin-off del San Raffaele si avvia al delisting da Piazza Affari. Il periodo concordato con Borsa Italiana per adempiere all’Obbligo di Acquisto va dal 31 agosto 2020 al 18 settembre 2020.Al termine del periodo di offerta, risultano portatedelle Azioni oggetto dell’Offerta e, dunque, al 93,232% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di quasi 224 milioni di euro.L'Offertente ha anche annunciato le, pertanto, essendo la Condizione Golden Power già stata oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente, mediante comunicazione del 10 luglio 2020, ed essendosi già in precedenza verificata la Condizione sulla Soglia,