Borsa americana alla deriva dopo dato PIL

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda in avvio dopo che i dati sul PIL hanno confermato una contrazione di un terzo nel 2° trimestre dell'anno. Il Dow Jones segna una discesa dell'1,84%; sulla stessa linea l', che scivola a 3.212 punti. Variazioni negative per il(-0,9%); come pure, in ribasso l'(-1,35%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,41%),(-2,95%) e(-2,25%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,09%.Affonda, con un ribasso del 3,46%.Al top tra i, si posizionano(+9,27%),(+6,13%),(+5,25%) e(+4,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,90%.Soffre, che evidenzia una perdita del 4,57%.Crolla, con una flessione del 4,00%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,24%.